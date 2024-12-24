19 тюменцев получат медали "Отец солдата"

Медалями общественного признания "Отец солдата" наградят 19 человек из Тюменской области
Торжественное награждение пройдет сегодня в Тюменской областной думе.
Всего в регионе медалью "Отец солдата" отмечены 96 человек. Ее вручают отцам, чьи сыновья проявили героизм при выполнении боевых заданий в зоне военных действий.
Организаторы мероприятия: партпроект "Оружие Победы" и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Отцы России".
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