19 тюменцев получат медали "Отец солдата"

10:29 24 декабря 2024
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Медалями общественного признания "Отец солдата" наградят 19 человек из Тюменской области

 Торжественное награждение пройдет сегодня в Тюменской областной думе.

Всего в регионе медалью "Отец солдата" отмечены 96 человек. Ее вручают отцам, чьи сыновья проявили героизм при выполнении боевых заданий в зоне военных действий.

Организаторы мероприятия: партпроект "Оружие Победы" и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Отцы России".

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