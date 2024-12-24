Семейный нетворкинг прошел для лидеров Тюменской области

21 декабря в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) прошел нетворкинг-вечер "Связаны". Активисты подвели итоги своей работы за год, приняли участие в семейном сторителлинге и мастер-классах, познакомились с деятельностью молодёжных сообществ региона

Участие в мероприятии приняли более 50 молодёжных лидеров региона от 14 до 35 лет, проживающих в Тюмени и реализующих социально значимые проекты в 2024 году. Также его посетили родители и члены семей активистов.

С 19:00 до 19:30 молодые люди участвовали в активностях от благотворительных организаций Тюменской области: принесли корм и лекарства для животных из приюта “Потеряшки” и оставили его в специальном боксе, оформили открытки для бойцов на передовой от Фонда Защитников Отечества. А также, участники сделали много семейных фотопортретов вместе с близкими, возле оформленной фотозоны.

С 19:30 до 19:50 для молодёжи прошла игра "Тюменская формула любви". Участники отвечали на вопросы, отгадывали названия крупных проектов региона и достопримечательностей, а также имена значимых лидеров и представителей молодёжных сообществ Тюменской области.

С 19:50 до 20:10 состоялась диалоговая площадка "Кухня МТ". Руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина рассказала о возможностях региона для молодёжи: о том, в каких проектах можно принять участие, о форуме "УТРО" и предстоящих событиях Росмолодёжь. Гранты.

С 20:10 до 20:40 участники услышали семейные истории успеха от лидеров и членов их семей.

С 20:40 до 21:30 лидеры сообществ провели ряд мастер-классов. Молодые люди изготовили свечи, собрали чайный набор, сыграли в музыкальную видео-игру Just Dance, а также кастомизировали палатки и создали экобальзам для губ.

"Этим событием мы подвели итоги года и выделили самых активных лидеров, которые на протяжении года упорно трудились. Теперь пришло время поощрить их. Тема семейных связей, кстати, выбрана не просто так — мы провожали 2024 год, признанный Годом семьи в России", — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.

Справка: Семейный нетворкинг-вечер "Связаны" — это однодневное событие для лидеров Тюменской области, направленное на подведение итогов годовой работы молодёжных лидеров региона.

Мультицентр "Моя территория" реализует проекты для молодежи Тюменской области, а также развивает деятельность молодежных сообществ региона при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.