В Тюмени презентовали сборник "говорящих" книг местных авторов

20 декабря в читальном зале Специальной библиотеки для слепых прошла презентация сборника "говорящих" книг тюменских авторов, озвученного в рамках проекта "Доступный формат. Новое".

В сборник вошли произведения писателей-юбиляров 2024 года: Л. Лапцуя, Р. Лыкосовой, А. Захаров, В. Софронова, Н. Шамсутдинова, А. Маркиянова, А. Марковой.

Произведения были озвучены восьмью дикторами-волонтерами от 35 лет и старше, которые прошли обучение в рамках информационно-просветительского мероприятия "Доступный формат" в 2022 году, организованного ГАУК ТОНБ "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева" при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Работы по озвучиванию и монтажу книг проходили с января по сентябрь 2024 г. На презентации волонтеры рассказали о своем участии в проекте, поделились впечатлениями о прочитанных произведениях. Каждому из них вручили благодарственные письма. Гости послушали отрывки из аудиокниг.

На встрече писатель, краевед Аркадий Захаров отметил, что герои его рассказа – реальные люди, которые прошли нелегкий путь к своему счастью. В сборник вошло его произведение "Серафим, чин ангельский". В конце презентации Аркадий Захаров поблагодарил дикторов за работу и подарил свои книги.

Уже скоро сборник появится в фонде библиотеки и будет размещен в Первой Интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению "Логос".

Фото Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева