Тюменский Центр ВОИН подготовил инструкторов для 16 регионов России

В Тюменской области завершился третий поток обучения будущих инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "ВОИН". Уже 24 декабря 47 новых высококвалифицированных инструкторов из 16 регионов в торжественной обстановке получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Место проведения: институт физической культуры Тюменского государственного университета (ул. Пржевальского д.37), время начала: 11:30

Как отмечает инфоцентр правительства Тюменской области, курсы длились три месяца. После получения документов специалисты вернутся в свои регионы для работы в филиалах Центра.

Напомним, что учебная программа подобного формата впервые реализована в Тюменской области. На данный момент обучение по ней прошли 233 инструктора по военно-спортивной подготовке.