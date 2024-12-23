Тюменский Центр ВОИН подготовил инструкторов для 16 регионов России

В Тюменской области завершился третий поток обучения будущих инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "ВОИН". Уже 24 декабря 47 новых высококвалифицированных инструкторов из 16 регионов в торжественной обстановке получат дипломы о профессиональной переподготовке.
Место проведения: институт физической культуры Тюменского государственного университета (ул. Пржевальского д.37), время начала: 11:30
Как отмечает инфоцентр правительства Тюменской области, курсы длились три месяца. После получения документов специалисты вернутся в свои регионы для работы в филиалах Центра.
Напомним, что учебная программа подобного формата впервые реализована в Тюменской области. На данный момент обучение по ней прошли 233 инструктора по военно-спортивной подготовке.
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