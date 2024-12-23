На участие в акции "Елка желаний" поступило более 2000 заявок

Более 2000 заявок на участие в акции "Елка желаний" поступило от детей Тюменской области
В них ребята писали о подарках, которые мечтают получить на Новый год: ролики, микроскопы, наборы художника и другое.
Чтобы исполнить несколько таких желаний, сегодня к акции присоединились заместитель директора Департамента образования администрации Тюмени Анна Ланская и руководитель детской футбольной школы "Север" Иван Бахур.
Воплотить новогодние мечты детей может каждый. Подробнее об участии — на сайте акции.
"Елку желаний" проводит всероссийское Движение Первых.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru