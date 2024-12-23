На участие в акции "Елка желаний" поступило более 2000 заявок

Более 2000 заявок на участие в акции "Елка желаний" поступило от детей Тюменской области

В них ребята писали о подарках, которые мечтают получить на Новый год: ролики, микроскопы, наборы художника и другое.

Чтобы исполнить несколько таких желаний, сегодня к акции присоединились заместитель директора Департамента образования администрации Тюмени Анна Ланская и руководитель детской футбольной школы "Север" Иван Бахур.

Воплотить новогодние мечты детей может каждый. Подробнее об участии — на сайте акции.

"Елку желаний" проводит всероссийское Движение Первых.