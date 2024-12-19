Отцы Тюмени пришли в школы, чтобы рассказать детям о своих профессиях

Отцы Тюмени проводят внеурочные встречи со школьниками 6-11 лет в рамках проекта "Классный час отца", чтобы рассказать о своих профессиях, привить им уважение к труду и повысить его значимость. Таким образом школьники уже узнали про работу юриста, строителя, бизнесмена, военного, полицейского, инженера.

Команда проекта "Классный час отца" старается сделать так, чтобы увлечь детей в мир профессий, показать, что даже, казалось бы, в обыденной работе есть много уникального и удивительного. Участвующие в проекте мужчины предварительно прошли обучение, на котором им рассказали, как провести внеурочное занятие, поделились методическими рекомендациями и сценариями классных часов. Затем отцы вышли в школы своих детей, где делились путем самоопределения.

Проект — возможность поучаствовать в учебном процессе своих детей. Делясь уникальными знаниями и увлечениями, каждый может создать доверительные связи и наладить взаимопонимание с ребенком. А также укрепить авторитет родителя как надежного советчика и сторону поддержки. Завершающим этапом станет проектная деятельность — создание "Дерева профессий моей семьи" и офлайн-встреча 26-го декабря для подведения итогов.

Проект "Классный час отца" получил грантовую поддержку губернатора Тюменской области.