Форум "Возможности" начался в Тюмени

В Тюмени стартовал VI региональный форум-выставка "Возможности". Трансляцию форума можно смотреть на телеканале "Тюменское время".

Напомним, форум проходит в Легкоатлетическом манеже с 10.00 до 16.00. В программе выставка реабилитационных организаций, консультации экспертов, ярмарка, фотовыставка "Городские истории". Организованы площадка "Академия родителей" с тренингами, семинарами, квестами для детей и взрослых, консультациями психологов и логопедов. На форуме также пройдет инклюзивный фестиваль #РЕГИОНРАВНЫХ - вокальные и танцевальные номера представят артисты с инвалидностью.