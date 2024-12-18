Форум "Возможности" начался в Тюмени

10:16 18 декабря 2024
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В Тюмени стартовал VI региональный форум-выставка "Возможности". Трансляцию форума можно смотреть на телеканале "Тюменское время".

Напомним, форум проходит в Легкоатлетическом манеже с 10.00 до 16.00. В программе выставка реабилитационных организаций, консультации экспертов, ярмарка, фотовыставка "Городские истории". Организованы площадка "Академия родителей" с  тренингами, семинарами, квестами для детей и взрослых, консультациями психологов и логопедов. На форуме также пройдет инклюзивный фестиваль #РЕГИОНРАВНЫХ - вокальные и танцевальные номера представят артисты с инвалидностью.

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