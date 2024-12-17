Ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы вручат медали

Через органы местного самоуправления ветеранам в 2025 году вручат юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", учрежденные Указом Президента России Владимира Путина.

По данным на нынешний декабрь, в Тюменской области проживают более 2,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны: 51 участник Великой Отечественной войны, почти 2 тысячи тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 56 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 50 жителей блокадного Ленинграда, 2 жителя осажденного Сталинграда, 389 вдов участников Великой Отечественной войны.

"К сожалению, по состоянию здоровья наши дорогие ветераны уже не могут посещать праздничные мероприятия, поэтому уже около 10 лет в регионе ежегодно проходит акция "Праздник в дом к ветерану". Участие в домашних поздравлениях принимают органы местного самоуправления, социальной защиты, общественные ветеранские и молодежные организации, творческие коллективы, волонтеры, школьники и многие другие. Такое внимание бесценно: ветераны с нетерпением ждут гостей и трепетно относятся к таким визитам", - отметила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.