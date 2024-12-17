В Тюменской области продолжают бороться за жизнь юргинского лебедя

В тюменском центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья" продолжают лечить молодого лебедя, за жизнь которого всем осенью бились жители села Юргинское.

За спасением лебедя-шипуна многие жители региона следили этой осенью, просьбы о помощи дошли аж до администрации президента, а отловить и доставить в центр его удалось в начале ноября. Из его истории известно, что он отстал от стаи из-за проблем со здоровьем.

У доставленной в центр птицы состояние было критическое из-за острой кишечной инфекции. Он потерял в весе и отказывался от еды. Его стали кормить через зонд. Рентген показал травму связочного аппарата крыла и в довесок еще и пневмонию. Началось комплексное лечение пернатого.

"Прекрасный лебедь шипун до сих пор находится под пристальным наблюдением нашего ветеринара и получает питание искусственно. План лечения корректируется исходя из результатов анализов.

К сожалению, лечение птиц всегда очень долгий, сложный и порой непредсказуемый процесс. Мы все очень надеемся, что здоровье лебедя восстановится", - сообщается в группе "У Лукоморья" в соцсети "ВКонтакте".