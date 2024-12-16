Хроническая усталость требует помощи специалистов

"Главный симптом хронической усталости - состояние, когда вы просыпаетесь и уже не чувствуете сил ни на что. Также могут наблюдаться проблемы со сном, слабость, боли в горле, голове, мышцах и суставах, а иногда даже повышенная температура. Если такое состояние длится более четырех месяцев, стоит обратиться к врачу", — рассказала эндокринолог, клинический диетолог Екатерина Зитева.

Причины хронической усталости пока не установлены, но известно, что на нее могут влиять дефицит микро- и макронутриентов, пищевая аллергия, а также чрезмерные физические и психические нагрузки.

"Вирусные заболевания также могут приводить к состоянию обессиливания. При этом страдает каждая клетка организма, но как лечить хроническую усталость, пока никто не знает. Рекомендуется наладить режим труда, сна, отдыха, питания и физической активности", — добавила эксперт.

Существует мнение, что для борьбы с усталостью необходимо принимать витамины. Если наладить рацион, полезные вещества можно получить из пищи. В случае медицинских показаний необходимо сдать анализы для определения дефицитов, - сообщает Мегатюмень.