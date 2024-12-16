Маисовые полозы стали популярными у тюменцев

Зоомагазины отмечают интерес тюменцев к живым подаркам в виде рептилий. Особенно популярными среди покупателей стали маисовые полозы — небольшие неядовитые змеи из Северной Америки, привлекающие внимание своим ярким окрасом.

Сотрудник тюменского зоомагазина "АкваМир" Владислав К. рассказал, что маисовые полозы идеально подходят для тех, кто решил завести дома змею. "Уход за ними не требует особых знаний: достаточно чистить террариум по мере загрязнения и кормить раз в неделю живым или мертвым мышонком. В месяц на еду уходит около 600 рублей, что значительно дешевле, чем содержание кошки. Стоимость маисового полоза составляет около 7 тысяч рублей, и лучше всего приобретать его еще змеенышем, чтобы он привык к новому хозяину", — отметил Владислав.

Но прежде чем дарить змею, важно убедиться, что получатель готов к такому подарку. "Рептилии —не игрушки, и их приобретение должно быть осознанным. Необходимо также сразу купить террариум, стоимость которого варьируется от 8 до 20 тысяч рублей, а также поилку и греющий коврик, — сообщает АиФ-Тюмень.

На втором месте по популярности среди живых подарков находятся молочные змеи и королевские питоны. Стоимость молочной змеи начинается от 10 тысяч рублей, а королевский питон обойдется в 18–25 тысяч рублей. "Эти змеи спокойные и безопасны для маленьких детей. Их максимальная длина составляет около 1,2 метра", — рассказала сотрудница зоомагазина "Аквариумы и экзотика".