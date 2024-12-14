Тюменцы могут собрать подарки и теплые вещи для бойцов СВО

Теплые вещи, медикаменты, подарки к Новому году могут передать бойцам СВО жители Тюменской области
Через региональные и муниципальные штабы #МыВместе жители Тюменской области могут передать бойцам СВО медикаменты, теплые вещи и подарки к Новому году.
По словам руководителя центра развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости Дома творчества и спорта "Пионер" Надежды Герасимовой, также в рамках сбора гуманитарной помощи работает "Коробка добра", куда жители могут опустить новогодние подарки, игрушки для детей, постельное белье, медикаменты, продукты питания длительного хранения. Их впоследствии отправят в приграничные территории России.
В Тюмени штаб работает в ДТиС "Пионер" на ул. Челюскинцев, 46 в будни с 9 до 17 часов.
Принять участие в сборе могут и жители районов, - сообщает Тюменская область.
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