О признаках ревматизма рассказала тюменский врач

В зимнее время многие начинают чувствовать ноющие боли в суставах. Это может помочь своевременно диагностировать у себя такое коварное и опасное заболевание как ревматизм.

– Ревматизм достаточно хорошо поддается лечению, но только если его вовремя обнаружить и обратиться за медицинской помощью, – рассказала врач-ревматолог медицинского центра "Филатовская клиника" Наталия Фомичева.

Причиной ревматизма является стрептококковая бактериальная инфекция, более известная как ангина или скарлатина. Не вылеченная вовремя, она продолжает развиваться в организме, поражает суставы и сердце и проявляется в виде болей в суставах, опухающих ног, отечности, воспалительных покраснений, а также нарушений сердечного ритма и поражения сердечных клапанов.

Признаками, которые могут служить первыми тревожными звоночками о том, что в организме поселился ревматизм, являются температура, боль в горле при глотании, высыпания на теле. А самое характерное – коленные, локтевые, тазобедренные и другие суставы краснеют, становятся горячими на ощупь и ограниченными в подвижности из-за болевых ощущений. При дальнейшем развитии появляются боли в груди, одышка, неровность сердечного ритма. Всё это сопровождается слабостью, вялостью и апатией.

– Если вы подозреваете ревматизм, нужно обратиться к врачу-ревматологу и пройти обследование, включающее ряд лабораторных анализов, а также УЗИ или рентгеновские снимки суставов. Если ревматизм диагностирован – ни в коем случае не отказываться от терапии антибиотиками и не сокращать самовольно их курс. И конечно, не заниматься самолечением народными или вычитанными в интернете методами.

Осложнения могут быть самые разнообразные и неприятные. Это могут быть воспалительные процессы в области сердца, миокардиты и перикардиты, поражение клапанного аппарата, что может привести к пороку сердца и как следствие – летальному исходу. По мере того как болезнь прогрессирует, всё более разрушаются и деформируются суставы, нарушается их работоспособность, - сообщает Тюменская область сегодня.