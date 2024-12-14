Собрания граждан проходят в Уватском районе в декабре

В декабре в Уватском районе работает "выездная администрация", когда у жителей есть возможность обратиться с вопросами к разным специалистам.

- В большинстве сел и деревень встречи мы уже провели, и ещё раз убедились в эффективности такой формы общения, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Есть три основные сферы деятельности, которые на собраниях вызывают вопросы у людей. Это, прежде всего, взаимоотношения с управляющей компанией. С одной стороны, есть вполне обоснованные жалобы на её работу, с другой даже за оказанные услуги часть жителей не платит, а это вносит дисбаланс в деятельность УК.

Далее, по частоте обращений, следуют газификация жилых домов, строительство и ремонт дорог, а также здравоохранение. В Уватском районе пока есть недостаток узких специалистов, на некоторые процедуры, такие как КТ, приходится ездить в областной центр и Тобольск. Часть вопросов мы снимаем достаточно быстро, часть находит отражение в планах на ближайшее будущее. Также у жителей района есть возможность обсудить волнующие их вопросы во время прямого эфира с моим участием в социальной сети ВК 20 декабря.

- Что касается вопросов по деятельности ЖКХ, то сейчас наша основная задача стабильное тепло и водоснабжение, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков. - Да, есть определённые проблемы с платежами от населения, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нам удалось сократить дебиторскую задолженность на 13,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Администрации Уватского района.