Тюменцам вручили госнаграды за труд и ответственное родительство

Государственные награды Российской Федерации, поощрения президента России, ведомственные награды, награды и поощрения Тюменской области вручил землякам в среду губернатор Александр Моор.

"Одни земляки успешно передают знания детям, другие – лечат, строят дома, мосты и дороги, обеспечивают нашу продовольственную безопасность. Всего награды получили представители 15 различных профессий. Среди награжденных две многодетные семьи: Зиновьевы из Тобольска и Койше из Ялуторовска. По поручению Президента вручил им медали ордена "Родительская слава". Приятно было видеть в зале тех, с кем знаком лично. Отметил Благодарностью губернатора начальника второго отряда Противопожарной службы Тюменской области Валерия Мучипова. Всю весну Валерий с бойцами помогал противостоять паводку на реке Ишим. Поблагодарил земляков за вклад в развитие нашего региона и всей страны. Поздравил с заслуженными наградами и Днем Конституции", - рассказал в своем телеграм-канале Александр Моор.

Всего 57 жителей Тюменской области отмечены государственными и региональными наградами. Всем губернатор выразил благодарность за их работу и пожелал новых достижений.

В депздраве отметили, что Благодарность губернатора Тюменской области за заслуги в развитии здравоохранения Тюменской области объявлена коллективу Областного лечебно-реабилитационного центра в лице главврача медучреждения Джинны Лебедевой, а также постовой медсестре лечебно-реабилитационного центра "Светлый" Наталье Актямовой, врачу-терапевту городской поликлиники №3 Елене Захаровой, медсестре перевязочной урологического отделения взрослого стационара ОКБ-2 Юлии Каманиной и провизору-технологу аптеки хирургической службы Медицинского города Надежде Талиповой.