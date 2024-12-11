Тюменскому молодогвардейцу вручили благодарность от Путина

В Москве провели церемонию вручения молодогвардейцам Благодарности президента Российской Федерации Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Одним из награждённых стал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу тюменец Владимир Сбитнев.

"Молодая Гвардия" активно реализует проекты, направленные на поддержку общества и укрепление гражданского единства. В Тюменской области активисты ведут проект "Наставник Z" по помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Волонтёры регулярно отправляются с гуманитарными миссиями в новые регионы, а также организуют патриотические мероприятия и лидерские программы для молодёжи.

"Благодарность от президента подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Это большая честь для меня и всей команды "Молодой Гвардии". Мы будем продолжать развивать нашу деятельность и помогать людям", — отметил Владимир Сбитнев.

Награды вручил начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андрей Ярин.