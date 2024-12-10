Директору "Милосерия" вручили медаль за личный вклад в дело защиты прав и свобод человека

Директору Центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрею Якунину в правительстве Тюменской области вручили медаль "Спешите делать добро".

Награду от имени уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Андрею Якунину в торжественной обстановке вручили губернатор Александр Моор и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Отмечается, что к награждению Якунин представлен за большой личный вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина. Губернатор поздравил его с заслуженной наградой и пожелал ему дальнейших успехов в благотворительной дея