На Ямале женщинам, родившим первого ребенка до 30 лет, выплатят 3 млн рублей

Модернизированная программа "Молодая семья" будет запущена на Ямале с начала 2025 года. Новая мера поддержки рассчитана на ямальские семьи, нуждающиеся в жилье. Обязательное условие для участия в программе – рождение ребенка. Об этом накануне сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на прямой линии.

Выплаты в 3 млн рублей получат семьи, в которых молодая мать родила первенца до 30 лет. А женщинам, у которых до 36 лет появился любой по счету ребенок, выплатят 1 млн рублей. Средства жилищного капитала ямальцы смогут потратить и на погашение ипотеки, и на первоначальный взнос по льготным программам с господдержкой – например, по "Дальневосточной и арктической ипотеке" и "Семейной ипотеке".

Участниками программы смогут стать семьи вне зависимости от того, получали они ранее меры жилищной поддержки за счет средств округа или нет. Новая мера заменит региональную программу поддержки молодых семей и программу "36+". Со следующего года они прекратят действовать, но семьи, которые уже находятся в списках, сохранят право на получение поддержки.

Средства жилищного капитала, совмещенные с маткапиталом, станут хорошим подспорьем для улучшения жилищных условий. Сейчас размер регионального материнского капитала составляет 150 тысяч рублей за второго и 500 тысяч рублей за третьего и последующих детей.