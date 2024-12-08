Тюменская многодетная мама шьет постельное белье из вареного хлопка

Айгерм Тюлюбаева из Тюмени занимается пошивом постельного белья из вареного хлопка. В апреле она участвовала в программе "Многодетная мама-предприниматель" от центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области. Однако в число победителей не вошла. Тогда она отправила заявку в Центр занятости региона, где получила субсидию на развитие своего дела в размере 192 тыс. рублей. На эти деньги было приобретено промышленная швейная машинка, оверлок, парогенератор и доска для него.

"В октябре я зарегистрировалась как самозанятая, чуть позже перешла на ИП на НПД. Сейчас до 15 декабря мне нужно перейти на упрощенную систему налогообложения, чтобы сделать себе маркировку и работать через "Честный знак". Хочется зайти со своим товаром в тюменские магазины", - рассказала Айгерм Тюлюбаева.

Постельное белье из вареного хлопка - экологичная, прочная ткань, которая может выдержать огромное количество стирок, не потеряв качества. Помимо этого, материал не поддается усадке, не скатывается и не теряет первоначальную структуру и цвет. По словам самозанятой, сейчас такой товар у нее заказывают в основном семьи с детьми, - сообщает Тюменская линия.

"От постельного белья зависит ваш будущий день. Если оно неприятно к телу, то вы не выспитесь, утром будете разбиты, поэтому к выбору нужно подходить осознанно. А вообще в регионе постельное белье из вареного хлопка мало кто производит. Даже в наших магазинах редко можно найти эту ткань", - пояснила тюменка.