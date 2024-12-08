В тюменском центре "Родник" уделяют внимание развитию детей

В тюменском "Роднике" занимаются не только лечением и реабилитацией детей, в рамках социокультурной реабилитации им помогают всесторонне развиваться и открывать в себе новые таланты.

В этом помогает пример гостей и друзей "Родника". Так, недавно здесь прошел концерт воспитанников Детской школы искусств "Гармония". На концерт пригласили и участников проекта "Ступени" - программы реабилитации и индивидуального сопровождения подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.

В Международный день инвалидов для подопечных "Родника" прошел мастер-класс "Битва за Русь" от Исторического парка "Россия – Моя история".

"Это симбиоз различных видов работы с детьми: живой рассказ и обучение средневековой тактике боя. Дети смогли почувствовать себя тевтонским рыцарем и монгольским кочевником", — рассказывает ведущий специалист по социокультурной реабилитации центра "Родник" Анна Конушина.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).