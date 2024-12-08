Операторы колл-центров востребованы в Тюменской области

30 % от всех предложений по работе из дома составляют вакансии для операторов колл-центров в Тюменской области.

В среднем им предлагают доход в 44,5 рублей в месяц, сообщает "Авито работа"

Менеджеры по продажам занимают 17 % таких вакансий, с зарплатным предложением 88 тыс. 103 рубля. На долю менеджеров по работе с клиентами приходится 8 %, а средний доход – 51 тыс. рублей.

"Согласно аналитике "Авито работы", по итогам осени 2024 года вакансии с пометкой "Работа из дома" в Уральском федеральном округе преимущественно сосредоточены в сферах, которые традиционно ориентированы на удаленный формат. Это связано с повышенным спросом на специалистов, чья деятельность включает общение с клиентами, продажу товаров и услуг", - пояснил директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.

На Ямале прирост вакансий составил плюс 45 % по сравнению с прошлым годом, а в Курганской области – 21 %. Средняя предлагаемая зарплата для сотрудников - 50 тыс. 723 рубля и 49 тыс. 392 рубля соответственно. При этом в Курганской области отмечен наибольший спрос из всех регионов Уральского федерального округа на операторов колл-центров – 40 % от всех вакансий с пометкой о работе из дома, - сообщает Тюменская линия.