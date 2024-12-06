В Тюмени прошло мероприятие "По зову сЕРдца"

Накануне "Женское движение Единой России" в Тюменской области провело мероприятие "По зову сЕРдца". Его посвятили 23-у дню рождения партии. Событие объединило порядка 240 женщин из 26 муниципалитетов региона: политиков, медицинских работников, матерей и жен участников специальной военной операции.

"Название мероприятия "По зову сЕРдца" неслучайно. Сегодня в России отмечается День волонтера. В этом зале собрались люди, которые работают не за материальные блага, а по велению души", — прокомментировал председатель координационного совета Тюменской региональной общественной организации "Совет надежных отцов", депутат Тюменской городской думы Дмитрий Бородин.

Встреча в тюменском ДК "Поиск" началась с торжественной церемонии награждения победителей и участников конкурса "Территория образцового содержания" среди врачебных амбулаторий и ФАПов.

"То, что сделали участники конкурса, подчеркивает их неравнодушное отношение к своей работе и землякам. Эти люди искренне любят свою малую родину и дело, которым они занимаются", — прокомментировала координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Тюменской области, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Впервые конкурс прошел в 2023 году, а в 2024 получил продолжение. В этот раз на звание образцовой территории претендовали 102 ФАПа и амбулатории. Проект реализован при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области, депутатов Тюменской областной думы, регионального исполнительного комитета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" и Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциации. Идейным вдохновителем является член общественного совета партийного проекта "Женское движение Единой России" в Тюменской области Раиса Куликова.

"И в горе, и в радости мы все тесно связаны с медиками. Здорово, когда профессионально оказывают медицинскую помощь и пациент окружен заботой, вниманием и уютом. Сегодня, подводя итоги конкурса, я вижу, что здесь собрались лучшие из лучших", — отметил директор дома культуры "Поиск", депутат Тюменской городской Думы Вадим Долгих.

После торжественной части женщины приняли участие в стратегической сессии "Об образе женщины-политика" и в обучающем практикуме "Мягкая сила России". На стратсессии обсудили актуальный образ женщины в политике. Во время мозгового штурма в группах рассмотрели, какой она является сегодня и каковы составляющие ее идеального образа, обсудили точки развития и составили перечень предлагаемых проектов по развитию женщин. В рамках практикума прошли три мастер-класса по макияжу, имиджу, деловому и светскому этикету.

Весь день на площадке дома культуры работала тематическая площадка "Тюменский махровый ковер", рукодельницы региона представляли уникальные изделия ручной работы. Отметим, что технология изготовления традиционного тюменского махрового ковра относится к объектам нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

Мероприятие завершилось подведением итогов работы партийного проекта за год.

"Вместе мы реализовываем актуальные, масштабные, значимые проекты, которые затрагивают жизни и судьбы жителей нашего региона: от глубинок до областной столицы. Такие встречи каждый раз подтверждают необходимость нашего участия в политической и социальной сферах и еще больше вдохновляют на общественную работу. От имени коллег по партийной деятельности благодарю единомышленниц и всех, кто поддерживает наше движение!", — подвела итоги Светлана Иванова.

Материал подготовлен информационно-аналитическим отделом Тюменской городской думы