Омутинцы узнали "Рецепт равновесия"

Специалисты Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в с. Омутинское провели арт-терапевтическую встречу. Она проведена педагогом-психологом отделения дневного пребывания СРЦН с.Омутинское в начале декабря.

Создать положительный эмоциональный настрой помогло рисование жидким акрилом в технике флюид-арт, с помощью которой на миниатюрных холстах участниц легко появились настоящие шедевры –волны, лес, космические пейзажи, зеленая трава. У каждой получился свой результат, помогающий обозначить, что помогает, а что мешает быть довольной собой.

В конце встречи каждая участница получила полезный совет с помощью метафорических карт "Рецепт равновесия", не оставив тревоге ни единого шанса.

По материалам СРЦН с.Омутинское.