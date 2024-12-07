Можно ли найти окаменелости на приусадебном участке, рассказал эксперт

Теплый климат, соленое море, экзотические растения, динозавры и гигантские альбатросы — то, чем была богата Тюменская область много млн лет назад. Ученые до сих пор находят в недрах земли следы древних обитателей акватории и суши.

Тюменский палеонтолог Владимир Ордовский пояснил, может ли современный дачник наткнуться на доисторические сокровища — окаменелости.

"Если мы рассмотреть плейстоценовую фауну, мамонтовой (совокупность видов крупных животных — млекопитающих, птиц и рептилий, обитавших в плейстоцене, — Прим. ред.) вполне возможно. Если брать эпоху морского эоцена, существовавшего 55 млн лет назад, то вряд ли. Так как между слоями морского эоцена и дневной поверхностью находится более молодые четвертичные отложения. Найти различные окаменелости этого периода можно в карьерах, например, в Кыштырлинском, а также по берегам сибирских рек", — делится ученый, - сообщает АиФ-Тюмень.