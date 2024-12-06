Первому командиру тюменского ОМОНа Валерию Бровкину - 70!

Первого командира тюменского ОМОН, кавалера ордена Мужества полковника милиции в отставке Валерия Бровкина с 70-летним юбилеем поздравили временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Юрий Кабайло, помощник руководителя по работе с ветеранами Александр Ивлев, командование и бойцы отряда мобильного особого назначения "Вепрь".

Как сообщает управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Тюменской области, торжественное мероприятие состоялось на базе спецподразделения, в ходе которого было сказано много добрых слов в адрес юбиляра, вручены подарки и крепкими объятиями, бурными аплодисментами приветствовали своего старшего товарища, боевого наставника сотрудники спецназа.

Затем в музее ОМОН Валерий Александрович поделился воспоминаниями о службе, рассказал о том, как отряд приехал из Риги в Тюмень, и сказал молодым бойцам напутственные слова и поблагодарил за достойное выполнение поставленных задач, верность долгу и внимательное отношение к ветеранам отряда.

В юбилейный день заслуженный ветеран Росгвардии принял поздравления от представителей органов власти, государственных и общественных организаций, сослуживцев и боевых товарищей.

Фото Салават Мадиев / управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Тюменской области