Пострадавшим на производстве тюменцам вручили автомобили

2 декабря 2024 года в дилерском центре Lada управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков передал ключи от 12 новых автомобилей Lada Granta жителям региона, которые пострадали на производстве и нуждаются в специальном транспорте по заключению медико-социальной экспертизы.

"Автомобили оборудованы с учётом индивидуальных особенностей здоровья и физических возможностей получателей. Данная государственная поддержка позволяет пострадавшим вести активный образ жизни, работать и даже путешествовать", — отметил Виталий Левенков.

Отделение СФР по Тюменской области предоставляет автомобили с специальной комплектацией раз в семь лет по рекомендации медико-социальной экспертизы, при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. В течение этого срока владельцы могут получать компенсацию на топливо и техническое обслуживание каждые три месяца, а также один раз провести капитальный ремонт. По истечении семи лет возможна выдача нового автомобиля при наличии соответствующих показаний.

В 2024 году Отделение СФР обеспечило 25 жителей региона автомобилями с специальной системой управления. Заявление на получение транспорта и возмещение расходов можно подать в клиентской службе или на портале госуслуг.

Кроме выдачи автомобилей, Отделение СФР финансирует медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве. Это включает оплату лекарств, предоставление технических средств реабилитации и путёвок на санаторно-курортное лечение.