Дмитрий Артюхов провел мотивационную встречу с участниками четвертого потока Ямальской школы кадрового резерва

Четвертый поток Ямальской школы кадрового резерва стартовал на минувшей неделе. Отбор в него прошли 86 участников, в числе которых государственные и муниципальные служащие, представители федеральных органов власти и предприятий региона.

Мотивационную встречу с управленцами провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Она стала финальным мероприятием первого модуля, который начался 27 ноября. На этом этапе участники познакомились друг с другом, изучили систему управления командой, проектные подходы и повышение личной эффективности на рабочем месте. В целом резервистов ждет пять модулей обучения, во время которых они встретятся с федеральными спикерами, бизнес-тренерами и экспертами различных сфер.

В этом году при отборе на одно место резервистов приходилось пять заявок. Как отметил Дмитрий Артюхов, всего Ямальская школа кадрового резерва насчитывает уже более 300 учеников.

"Ожидания, которые у нас были при создании школы несколько лет назад, оправдываются. Мы видим, что горизонтальные связи начинают работать. В первую очередь, это отражается на скорости принятия решений по развитию Ямала и их реализации. Это самое главное достижение и задача, которую мы ставим перед органами власти региона", – добавил глава региона.

В ходе встречи губернатор ответил на вопросы участников, которые касались, в частности, развития спортивной, культурной и молодежной инфраструктуры в муниципалитетах Ямала, кадровой политики в органах государственной власти и цифровой трансформации, а также помощи подшефным Волновахе и Авдеевке.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО