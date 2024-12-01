В следующем году благоустроят несколько общественных территорий

В городском бюджете на 2025 год на благоустройство общественных территорий предусмотрен 731 млн рублей.

"Продолжатся работы по благоустройству лесопарка, прилегающего к микрорайону Комарово, - прокомментировал глава города Максим Афанасьев. - Также планируется благоустроить пять новых общественных пространств в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

5 территорий для благоустройства в рамках нацпроекта определили сами тюменцы: сначала активно голосовали за то, чтобы пространства включили в список, затем выбирали дизайн-проекты.

В 2025 году будут преображены территории на ул. Карла Маркса, 110а, на проезде Геологоразведчиков – от Тульской до дома № 42. Бульвар Петра Ершова появится на проезде Солнечном, от проезда Заречного до улицы Эрвье. Пространство на улице Мельничной, 21-23 посвятят "Отрядам мэра", на улице Юрия Семовских – врачам.

Кроме того, в 2025 году планируется очистка и берегоукрепление Утиного карьера в районе проезда Геологоразведчиков и улицы 50 лет ВЛКСМ.

Из семи территорий три будут обустроены в Ленинском округе, две – в Центральном, по одной – в Калининском и Восточном округах, - сообщает Вслух.ру.