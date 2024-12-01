Автобусные перевозки детей находятся на контроле тюменских автоинспекторов

Количество автобусных детских перевозок резко увеличивается в декабре. Госавтоинспекция Тюменской области усилила контроль за организованными перевозками групп детей автобусами.

"Ежедневно поступает до 50-ти уведомлений от образовательных учреждений и других организаций на перевозку детей на различные мероприятия, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Сотрудники Госавтоинспекции рассматривают каждое уведомление, оценивая маршрут перевозки на предмет безопасности, проверяют водителей автобусов по базам нарушений", - сказал Андрей Миллер.

Инспекторы технического надзора, а также инспекторы ДПС в ходе контроля за движением выборочно проверяют автобусы, перевозящие школьников. Всех водителей, участвующих в организованных перевозках под сопровождением нарядов ДПС, автоинспекторы инструктируют, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.