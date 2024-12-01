Тюменцы все чаще обращаются за услугами в сфере недвижимости

В Управление Росреестра по Тюменской области и местный филиал ППК "Роскадастр" пза 10 месяцев этого года оступило 3,7 млн обращений о кадастровом учете, регистрации прав, предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составила 39,9%.

От общего числа всех обращений 3,4 млн составляют запросы

о предоставлении сведений из ЕГРН. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значение увеличилось на 46,3%.

На кадастровый учет подано 46,9 тысяч заявлений, на регистрацию прав – 237,8 тысяч.

Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в октябре составлял 1,5 дня, в электронном виде – 0,8 дня. Постановка на кадастровый учет осуществлялась за 1,9 дня, по документам в электронном виде – 1,5 дня, - сообщает Мегатюмень.