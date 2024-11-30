#ВНовыйГодБезДТП пройдет в Тюменской области в декабре

В декабре в Тюменской области проведут мероприятия социальной кампании #ВНовыйГодБезДТП, направленной на формирование законопослушного и позитивного поведения участников дорожного движения.

В этом году в Тюменской области произошло 2622 ДТП, в них погибли 158 человек, 3400 ранены. Число погибших на дорогах людей снизилось почти на 10 процентов.

"Важно в декабре сдержать рост дорожной аварийности и смертности людей на дорогах в условиях повышенного трафика движения как по федеральным, так и по региональным автодорогам региона, - пояснил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - печальный опыт прошлых показывает, что в декабре люди чаще гибнут в ДТП, чем в другие месяцы года. Может сказывается и человеческий фактор: стараясь завершить все намеченные дела, участники движения становятся менее внимательными, водители превышают скоростной режим", - сказал Андрей Миллер.

В ходе социальной кампании автоинспекторы призовут водителей и пешеходов к соблюдению ПДД, используя ключевые слова и хештеги: #СбавьСкорость, #Пристегнись, #ДорогиБезДТП, #ВниманиеНаДорогу, #СоблюдаемПДД, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

0+