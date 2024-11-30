Где получить квитанцию о просроченных платежах по налогам

Тюменские хозяева квартир, машин, земельных участков, домов, гаражей и т.д. должны оплатить имущественные налоги до 2 декабря 2024 года.

В УФНС по Тюменской области напомнили о последствиях просрочек и неплатежей. За каждый календарный день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ. Это означает, что помимо начисленной суммы налога должникам придется уплатить и пени.

Физическому лицу будет направлено требование на уплату задолженности. В случае невыполнения ведомство обратится в суд. Если дойдет до взыскания через судебных приставов, то должнику предстоит заплатить госпошлину и исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности.

Получить налоговое извещение можно через "Личный кабинет" на официальном сайте ФНС (вход доступен по учетной записи госуслуг), здесь же оплатить долг. Кроме того, можно провести оплату через отделения банков, банкоматы, мобильные приложения по QR-коду, штрих-коду, реквизитам, - сообщает Вслух.ру.