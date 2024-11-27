Тобольские врачи спасли пациенту жизнь на плановом приеме

Фото Дмитрия Уженцева, пресс-служба ОБ-3

Пациент после инсульта пришел на плановый прием к неврологу для прохождения третьего этапа реабилитации в условиях дневного стационара, но при осмотре выяснилось, что ему нужна экстренная медицинская помощь.

Во время приёма врач Наталия Усольцева зафиксировала у пациента высокое давление — 190/100 — и редкий пульс в 30 ударов в минуту. К осмотру подключилась кардиолог Вероника Сайфуллина, электрокардиограмма показала полную атриовентрикулярную блокаду — опасное состояние, угрожающее жизни, при котором электрические сигналы из предсердий не достигают желудочков. На скорой мужчину срочно доставили в кардиологическое отделение, где рентгенэндоваскулярный хирург Артём Рожков успешно имплантировал кардиостимулятор, что позволило нормализовать состояние.

"Благодаря профессионализму и внимательности наших специалистов, удалось своевременно распознать очень опасное состояние и спасти жизнь пациента. Мы гордимся нашими специалистами и благодарим коллег за высокий уровень медицинской помощи", - отмечают в пресс-службе Областной больницы №3.

Медики напоминают, что важно следить за своим артериальным давлением, пульсом и надо консультироваться с врачом при появлении любых настораживающих симптомов, таких как головокружение, слабость, отдышка или боль в груди.