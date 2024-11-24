Тюменцы расширяют свой опыт в создании "браслетов выживания"

Коллектив тюменского детского сада № 172 освоил навыки плетения "браслетов выживания" для бойцов в зоне СВО. Теперь активисты масштабируют этот опыт и передают знания коллегам. Одно из таких занятий посетили члены местной ячейки Союза женщин России, сообщает городское отделение партии "Единая Россия", - сообщает Тюменская линия.

"Браслеты выживания" еще называют армейскими. Используют их не в качестве украшения - в неожиданной ситуации такой браслет за секунды расплетается в прочную веревку длиной пять метров. С ее помощью боец может закрепить груз, связать руки противнику, вытащить раненого в случае отсутствия носилок или заменить поврежденную стропу.

Плести "браслеты выживания" тюменские активисты начали летом этого года в рамках волонтер. Первые мастер-классы для всех желающих волонтеры провели в рамках работы выставки трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа", инфорпарка "Тюменская область, я люблю тебя!" и в Штабе общественной поддержки "Единой России".

"Уверены, что браслеты, сплетенные нашими руками и переданные защитникам, будут для них важным атрибутом - полезным в самых экстренных и нестандартных ситуациях", - поделилась заведующая детским садом №172 Юлия Селиверстова.