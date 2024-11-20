Фуат Сайфитдинов: шестая партия гуманитарного груза и "Коробка храбрости" отправлены в зону СВО

Сегодня депутаты Тюменской областной думы во главе с Фуатом Сайфитдиновым, сотрудники Счетной палаты Тюменской области, волонтеры, сотрудники аппарата регионального парламента отправили в зону специальной военной операции шестую партию гуманитарного груза. Она собрана волонтерским центром облдумы "От сердца к сердцу", членами Общественной молодежной палаты, ветеранами Ямала, специалистами Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области и Тюменского облизбиркома.

В медицинский госпиталь и военнослужащим на фронт было собрано и отправлено: одноразовая посуда, продукты питания, расходные материалы для обслуживания автотранспорта, обогреватели, источники бесперебойного питания, термобельё, утепленная обувь, средства для гигиены и уборки, 328 перевязочных наборов, 1000 штук изготовленного сухого душа, 18 маскировочных сетей, 114 окопных свечей. В преддверии Нового года для ощущения тепла родного дома волонтеры отправили новогодние украшения.

Кроме того, в каждую посылку вложен недавно изданный сборник патриотических стихов и прозы тюменских авторов "Шаг Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также открытки с детскими рисунками "Надёжный тыл".

По мнению председателя облдумы Фуата Сайфитдинова, посылки, собранные волонтерами, смогут немного облегчить непростой быт бойцов на передовой и раненых в прифронтовых госпиталях.

"Отправили очередную, шестую партию гуманитарного груза нашим защитникам на фронт и медицинскому госпиталю на территории Запорожской области. В зоне СВО очень нужна наша поддержка, и мы не подведём. Радует, что каждый месяц к нашему волонтерскому центру присоединяется всё больше добровольцев. Хочу поблагодарить всех за отзывчивость и неравнодушие", - отметил он.

Вместе с гуманитарным грузом в Краснодон отправлены и подарки детям, собранные в рамках благотворительной акции "Коробка храбрости", которая проводится во всей стране по инициативе сторонников "Единой России" уже в 12 раз.

"Ежегодно мы собираем подарки и дарим детям, которые находятся на лечении в тюменских больницах. Но в этом году мы решили отправить наполненную "Коробку храбрости" детям Краснодона. Её получат маленькие пациенты в Краснодонской центральной многопрофильной больнице, детском противотуберкулезном санаторий "ЛНР", ребятишки в учебно-воспитательном комплексе "Забота". Надеюсь, радость от подарков поможет им легче перенести болезненные процедуры и быстрее восстановиться", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Добавим, гуманитарный груз в зону СВО доставят представители регионального отделения общероссийской организации "Офицеры России".