В тюменском селе Полозаозерье открыли новый модульный ФАП

В селе Полозаозерье Бердюжского района торжественно открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Сегодня в новом медицинском пункте медицинскую помощь получают 437 человек, из которых 47 детей и 136 человек старше 60 лет.

Оказывает медицинскую помощь в новых условиях бессменный заведующий ФАП — фельдшер Лариса Кутырева, со стажем работы почти 31 год. По ее словам, чаще всего к ней обращаются с гипертонией, ОРВИ и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. За время работы в новом помещении зарегистрировано более 500 посещений.

"На работу теперь я иду с приподнятым настроением, — поделилась фельдшер. — Пациенты приходят не только по поводу заболеваний. Есть те, кто заходит просто посмотреть на новое здание".

Специалист успешно освоила работу на новом оборудовании. За два месяца на аппарате регистрации электрокардиограммы обследованы 32 человека, из которых 4 — дети. Два пациента по результатам обследований были направлены на консультацию к врачу-терапевту и в итоге госпитализированы в плановом порядке в круглосуточный стационар Бердюжской районной больницы.

Пользуется "популярностью" и портативный анализатор для измерения уровня глюкозы и холестерина в крови, на котором выполнены 28 исследований. "Очень удобно, когда можно провести необходимые исследования прямо в ФАП, не отправляя пациента в районную больницу, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).