В Исетске вручили награды семьям героев

Торжественная церемония по передаче ордена Мужества и памятных знаков семьям военнослужащих прошла при участии военного комиссара по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Ильи Белкина и главы Исетского района Николая Теньковского. На мероприятии присутствовали близкие погибших, участники Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Исетскому району Ирина Боргуль.

"Ваши сыновья и мужья - настоящие Γepoи, которые навсегда останутся для всех нас примером мужества и отваги. Мы никогда не забудем имена Героев, отдавших свои жизни, защищая будущее нашей страны", - обратился глава Исетского района Николай Теньковский к родным.

Награды получили семьи героически погибших бойцов Игоря Молокова, Валерия Маренкова, Валерия Кречетова.

Памятный знак "Семьям погибших Защитников Отечества" Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" вручили матерям и вдовам погибших бойцов во время проведения специальной военной операции: Долгушиной Элле Владиславовне, Луниной Елене Федоровне, Пономаревой Марине Владимировне, Жуковой Ларисе Валерьевне, Маренковой Марии Николаевне, Унжаковой Зинаиде Еремеевне, Акманаевой Наталье Владимировне, Тюриковой Любови Сергеевне. Эти знаки являются символом благодарности родственникам тех, кто сделал последний шаг ради страны.

В преддверии Дня матери мамам защитников Отечества вручили подарки в знак огромной признательности за воспитание достойных сыновей.