В "Конторе пароходства" бесплатно покажут мюзикл с Мэрилин Монро

18 ноября в 19:15 в "Киноклубе" "Конторы пароходства" покажут фильм "Джентльмены предпочитают блондинок". Сеанс пройдет в большом зале мультицентра. Вход бесплатный, обязательна регистрация на показ на сайте "Конторы пароходства", возрастное ограничение 16+.

Картина 1953 года рассказывает о двух танцовщицах шоу-бизнеса, которые отправляются на гастроли в Париж. Обе девушки необычайно привлекательны, но их взгляды на брак различаются: одна считает, что выходить замуж нужно по любви, а вторая — по расчету, - сообщает Мегатюмень.

Обсуждение после сеанса проведет руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" Юлия Киселева.