В "Конторе пароходства" бесплатно покажут мюзикл с Мэрилин Монро

12:28 10 ноября 2024
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18 ноября в 19:15 в "Киноклубе" "Конторы пароходства" покажут фильм "Джентльмены предпочитают блондинок". Сеанс пройдет в большом зале мультицентра. Вход бесплатный, обязательна регистрация на показ на сайте "Конторы пароходства", возрастное ограничение 16+.

Картина 1953 года рассказывает о двух танцовщицах шоу-бизнеса, которые отправляются на гастроли в Париж. Обе девушки необычайно привлекательны, но их взгляды на брак различаются: одна считает, что выходить замуж нужно по любви, а вторая — по расчету, - сообщает Мегатюмень.

Обсуждение после сеанса проведет руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" Юлия Киселева.

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