50-ю партию гуманитарной помощи собрали нижнетавдинцы

Юбилейную, 50-ю партию гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, собрали в Нижнетавдинском районе. Вещи собираются на складе в Нижней Тавде, а оттуда поступают в Тюмень для последующей отправки на фронт. Координирует работу волонтерский отряд "Отзывчивые добротворцы".

По словам главы Нижнетавдинского района Валерия Борисова, в каждом из 17 сельских поселений есть по 2-3 пункта сбора гуманитарной помощи.

– Люди сегодня объединяются от мала до велика и оказывают посильную помощь. Кто чем может. Например, вот, у жителя деревни Крысово Николая Семенова есть внук девяти лет. Он в школе учится, но приезжает и помогает здесь работать. Мы его уже и награждали, и отмечали, все время поддерживаем, потому что мальчишка, мы знаем, точно станет офицером, будущим защитником Отечества, – добавил Валерий Борисов.

В сборе помощи активно участвуют сельские администрации, думы, а также ветеранское движение. Отдельное внимание Валерий Борисов уделил местным жительницам, - сообщает Тюменская область сегодня.