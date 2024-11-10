Тюменские хирурги спасли пациенту ногу от ампутации

В приемное отделение ОКБ №2 68-летний мужчина обратился с жалобами на отек нижних конечностей, боль и начальные трофические изменения кожи голени. Около трех суток пытался лечиться самостоятельно, но состояние только ухудшалось. Обследования выявили сочетанную патологию: венозный и артериальный тромбоз. Пациента госпитализировали в отделение сосудистой хирургии больницы.

"Ввиду тяжести состояния и наличия раны голени коллегиально было решено провести оперативное лечение. Команда сосудистых хирургов выполнила тромбоэндартерэктомию - удалили тромбы и атеросклеротические бляшки из артерии. Тем самым удалось запустить кровоток в ноге", - рассказал сосудистый хирург ОКБ №2 Абдурашид Махкамов.

Спустя время пациент был выписан с положительной динамикой. При наличии венозной патологии, длительности заболевания у пациента сохранился обширный раневой дефект голени. Мужчина в течении месяца амбулаторно наблюдался у сосудистого хирурга по месту жительства, и после подготовки раны было принято решение о проведении повторной операции, - сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

"Нам удалось провести пластическую операцию, которая заключалась в пересадке собственной кожи на рану голени. Через некоторое время пациент был выписан и на контрольном приеме мы увидели замечательный результат - раны зажили, и пациент мог безболезненно передвигаться. Благодаря проведенному совместному поэтапному лечению нам удалось сохранить конечность", - поделился врач.