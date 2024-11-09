Ишимцы создадут арт-объект

15 ноября в 16 часов в городском Фестивальном парке ишимские школьники и студенты создадут интерактивный арт-объект "Зажги то, что угасло". В будущем он украсит здание мультицентра "Моя территория". Участие бесплатно для всех желающих, вход свободный.

В центре парка культуры и отдыха "Фестивальный парк" установят основу для будущей инсталляции — 2-метровую деревянную звезду с лампочками. Все желающие смогут взять конверты и записать на них свои увлечения, занятия и эмоции, которые были забыты или оставлены в прошлом из-за сложившихся обстоятельств.

Тем, кто захочет дополнительно украсить свой конверт, организаторы предложат разнообразные декоративные элементы и материалы. Затем участники прикрепят свои сообщения к лампочкам на звезде и зажгут ее, - сообщает КП-Тюмень.

— Это событие позволит жителям Ишима ненадолго остановиться и вспомнить то, что когда-то было для них важно, но со временем забылось. Каждый желающий сможет "зажечь" лампочку на арт-объекте и мысленно вернуться к своим давним стремлениям. Это хорошая возможность почувствовать себя частью единого сообщества, разделяющего схожие переживания, — Елена Голеньдяева, руководитель мультицентра "Моя территория".