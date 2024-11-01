В Упорово сделают десятиметровую рыбу-кит

Художник и скульптор Дмитрий Маколкин из Упорово работает над проектом арт-объекта по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". С идеей ознакомился первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" Андрей Артюхов.

Маколкин - автор девятитонного мамонта в селе Абатском, памятниками купцу Василию Колмакову, авиаконструктору Александру Москалеву в Заводоуковске и фигурой Конька-Горбунка у дворца культуры в Упорово. новый масштабный проект задумал из любви к сказке знаменитого земляка.

"Для Рыбы-Кита я предлагаю использовать арт-бетон, - поделился Дмитрий Маколкин. - Кит будет длиной десять метров и шириной три метра, а хвост должен подниматься на пять метров, это придаст фигуре объем. На его спине расположатся металлические домики, мельница, церквушка, фигурки людей и животных — целый сказочный мир. Рассмотреть композицию сверху во всех деталях можно будет с пандуса, а у его подножья предлагаю сделать барельеф по сюжету произведения".

Андрей Артюхов вручил художнику на память альбом "Мир сказки П. П. Ершова "Конек-Горбунок"". Декоративно-прикладное и народное искусство", изданный в рамках регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок"".