Жителей Тюмени приглашают на праздник по случаю открыти парка имени Лагунова

Открытие парка Константина Лагунова в городе Тюмени состоится 2 ноября, территорию в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической благоустроили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

В 14:00 начнётся торжественное открытие парка (сцена на территории парковки). В 14:45 состоится церемония закладки капсулы времени с посланием будущему поколению тюменцев. С 14:30 до 16:00 в ландшафтном парке будет работать фотовыставка, посвященная Константину Лагунову. С 15:00 до 16:00 пройдет игровая программа на детской площадке. Организатор – ЦКиИ "Современник". В 14:00 – 16:00 – ярмарка тюменских ремесленников (парковка). В 14:30 – 16:00 – выставка детской библиотеки имени Константина Лагунова (парковка).

Администрация города приглашает всех на это грандиозное событие и предлагает горожанам прийти и насладиться атмосферой праздника всей семьей.