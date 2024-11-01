Дома в новом Перевалово подключают к электроснабжению

Энергетики завершили подключение жилой застройки в новой части села Перевалово Тюменского района. Электричество в течение дня появится в домах по улицам с 1-го по 7-ой Линейные проезды, сообщил губернатор Александр Моор.

"В сжатые сроки компания "Россети Тюмень" реконструировала центр питания ПС 110/10 кВА Перевалово и построила кабельную линию электропередачи протяженностью 6,7 км. Сегодня в течение дня будут проводится работы по регулировке сети", - отметил Моор.

Cогласно действующим нормам и правилам для каждого дома предусмотрено не более 15 кВт мощности. Чтобы не допустить превышения предельной нагрузки и отключения электроэнергии, для отопления домов следует использовать природный газ, напомнил Моор.

Представители льготных категорий, в том числе ветераны СВО и их родные, могут обратиться за компенсацией расходов на газификацию.