Награды лучшим компаниям по соцэффективности вручили в Тюмени

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер вручил дипломы победителям и призерам Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

В текущем году конкурс проводился по 17 номинациям. Заявки на конкурс поступили от 10 организаций региона. Поскольку у конкурсантов было право принять участие в нескольких номинациях, всего на конкурс поступила 21 заявка.

Из 17 конкурсных номинаций тюменские организации заявились по 15 номинациям. Самой востребованной стала номинация "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".

В Год семьи, объявленный президентом Российской Федерации, особый акцент на номинации, обеспечивающие благополучие института семьи, материнства, детства - "За поддержку работников - многодетных родителей и их детей в организациях производственной/непроизводственной сферы" и "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной/непроизводственной сферы". Данные номинации также не остались без внимания конкурсантов - представителей производственной и непроизводственной сферы.

Из года в год тюменские организации демонстрируют высокий уровень социальной ответственности.

По результатам федерального этапа 2023 года 3 организации региона (Тюменский индустриальный университет, Образовательный центр "Гелиос" и "Академия управления"), в очередной раз достойно продемонстрировав свои корпоративные достижения, стали победителями и призерами в 4 номинациях.

В декабре текущего года состоится федеральный этап конкурса текущего года, на который номинированы 7 организаций Тюменской области, занявших 1 место. Поздравляем наших партнеров с заслуженной наградой и желаем победы на федеральном этапе!

Перечень победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" - 2024

На региональный этап поступила 21 заявка от 10 организаций, из них 4 организации производственной сферы (АО "СУЭНКО", Филиал АО "Россети Тюмень", ООО "Тюмень Водоканал", ООО "РН-Уватнефтегаз") и 6 - непроизводственной сферы (НЧОУ ДПО "Образовательный центр "Гелиос", АНО ДПО "Академия Управления", ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет", МАДОУ детский сад № 60 г. Тюмени, МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 50 г. Тюмени, ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 12"). Из 17 номинаций тюменские организации заявились по 15, что является рекордным по охвату конкурсных номинаций.