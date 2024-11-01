В 15 тюменских школах до конца года начнут заниматься флорболом

Сто тренеров, учителей физической культуры и методистов смогут преподавать в 15 школах флорбол юным жителям региона. На базе Института физической культуры ТюмГУ прошла программа повышения квалификации "Актуальные технологии преподавания флорбола".

В ходе 72-часового обучения специалисты сферы спорта посещали теоретические и практические занятия, изучая основы преподавания этого вида спорта для эффективной организации учебно-тренировочного процесса.

По окончании курса все участники получили удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Также стоит отметить, что благодаря гранту губернатора Тюменской области федерацией флорбола были приобретены комплекты оборудования для занятий – клюшки, мячи и ворота для флорбола. Часть из них уже вручили участникам курса. Оставшиеся комплекты в скором времени направят в учебные учреждения муниципальных образований региона.

Активное развитие данного вида спорта в Тюменской области началось в 2023 году. Глава региональной федерации флорбола Альберт Тубаев отметил, что благодаря прошедшим курсам, а также новому оборудованию, данный вид спорта обретет еще больше последователей.

"Начать развитие флорбола в регионе мы решили со школ, так как именно там дети смогут получить возможность заниматься спортом на систематической основе и абсолютно бесплатно. Это активный, командный вид спорта, который развивает многие качества и навыки. На данный момент к проекту "Флорбол – в школу!" присоединились 15 образовательных организаций из Тюмени и Ялуторовска, а также Абатского, Упоровского, Нижнетавдинского, Омутинского, Тобольского и Сладковского районов. Помимо этого, до конца года к проекту присоединятся еще 15 школ. Также в будущем мы планируем транслировать флорбол на более широкую аудиторию, привлекать к занятиям жителей региона всех возрастов. Начнем с работы на площадках по месту жительства", - отметил Альберт Тубаев.