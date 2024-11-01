Туркомпанию в Тюмени подозревают в мошенничестве с госденьгами

Уголовное дело о мошенничестве завели в Тмюенской области, в числеподозреваемых - учредитель и сотрудники одной из коммерческих организаций Тюменской области, специализирующихся на деятельности туристических агентств, сообщили в пресс-слжубе РУФСБ России по Тюменской области.

Факты мошенничества при реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выявили сотрудники ФСБ. По версии следствия, подозреваемые по предварительному сговору предоставляли в Ростуризм ложные сведения о продаже туристических путевок, а бюджетные средства, выделенных в качестве госсубсидии на реализацию нацпроекта, похищали. Общий ущерб бюджету Тюменской области составил более 15 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) расследует Следственное управление УМВД России по Тюменской области. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.