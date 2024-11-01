Тюменцы могут сдать в утиль старые шины от своих авто

Со 2 по 12 ноября на парковке у ТЦ "Кристалл" начнет работу пункт бесплатного приема отработанных автомобильных шин. Организаторами акции выступили ТРЦ "Кристалл" и управа Восточного округа Тюмени, сообщили в администрации города.
В утиль до 8 шин от своих легковых автомобилей могут сдать исключительно частники. Шины от спецтехники и шины с шипами не принимаются. Дополнительную информацию можно получить по телефону 510-296.
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