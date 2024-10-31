Тюменские волонтеры поделятся опытом работы с коллегами на форуме "Патриоты Урала"

Тюменские волонтеры примут участие в форуме УФО по поддержке ветеранов СВО "Патриоты Урала", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Форум проводится по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, участвовать в нем планирует белее 200 организаций.
Мероприятие пройдет 1 ноября в Верхней Пышме Свердловской области. Главными темами обсуждения станут формы поддержки участников боевых действий, а также координация усилий добровольцев по патриотическому воспитанию и решению других задач.
"Цель форума – показать многообразие инициатив и практик общественников и волонтёров Уральского федерального округа, обменяться опытом, взять удачные идеи на вооружение, а также обсудить важные вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции", - отметил Жога.
Руководитель ресурсного Добро.Центра Тюменской области Яна Рафальская:
В составе тюменской делегации поедет 12 человек. В рамках форума запланированы встречи и обсуждения с полпредом Артемом Жогой. Это отличная возможность для нас разобрать вопросы, которые требуют оперативного решения, и обменяться опытом с коллегами.
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