Тюменские волонтеры поделятся опытом работы с коллегами на форуме "Патриоты Урала"

Тюменские волонтеры примут участие в форуме УФО по поддержке ветеранов СВО "Патриоты Урала", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Форум проводится по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, участвовать в нем планирует белее 200 организаций.

Мероприятие пройдет 1 ноября в Верхней Пышме Свердловской области. Главными темами обсуждения станут формы поддержки участников боевых действий, а также координация усилий добровольцев по патриотическому воспитанию и решению других задач.

"Цель форума – показать многообразие инициатив и практик общественников и волонтёров Уральского федерального округа, обменяться опытом, взять удачные идеи на вооружение, а также обсудить важные вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции", - отметил Жога.

Руководитель ресурсного Добро.Центра Тюменской области Яна Рафальская: