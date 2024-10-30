Посещаемость тюменских ФАПов за год выросла на 30 процентов

18:00 30 октября 2024
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Программа модернизации первичного медицинского звена, которую мы реализуем в рамках нацпроекта "Здравоохранение", дает результаты.

 


За десять месяцев 2024 года количество посещений построенных и реконструированных в рамках этой программы сельских ФАПов и других медучреждений составило почти 200 тысяч. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 

 


В 2024 году мы уже ввели в строй 14 современных фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. Пять запустим до конца года. Также в планах открыть еще одну врачебную амбулаторию. 

 


Все ФАПы оснащаем необходимым оборудованием, создаем там комфортные условия для пациентов и медиков. 

 

Теги: Александр Моор , национальный проект Здравоохранение , правительство Тюменской области
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