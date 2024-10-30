Посещаемость тюменских ФАПов за год выросла на 30 процентов

Программа модернизации первичного медицинского звена, которую мы реализуем в рамках нацпроекта "Здравоохранение", дает результаты.
За десять месяцев 2024 года количество посещений построенных и реконструированных в рамках этой программы сельских ФАПов и других медучреждений составило почти 200 тысяч. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В 2024 году мы уже ввели в строй 14 современных фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. Пять запустим до конца года. Также в планах открыть еще одну врачебную амбулаторию.
Все ФАПы оснащаем необходимым оборудованием, создаем там комфортные условия для пациентов и медиков.
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